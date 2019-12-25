В Лондоне скончалась супруга пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева

Близкие покойной утверждают, что женщина умерла не от коронавируса.

Жена пожизненно осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева – Ирина – скончалась в Лондоне. Об этом сообщает "Стархит", ссылаясь на сообщение подруги покойной.

По информации издания, женщина плохо себя чувствовала и кашляла на протяжении нескольких суток. Близкие Изместьевой сообщают, что пошатнувшееся здоровье не связано с коронавирусной инфекцией. Известно, что тело супруги экс-сенатора было найдено у нее дома.

Напомним, Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку в 2010 году. Бывшего члена Совета Федерации от республики Башкирии обвиняли в организации убийств, поджоге, подрыве автомобиля и неоднократном уклонении от уплаты налогов. В настоящее время Изместьев отбывает наказание в колонии особо строгого режима "Белый лебедь".

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