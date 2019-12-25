В Португалии семья антипрививочников умерла за неделю от COVID-19

Родственник умерших уверен что этот случай подтолкнет людей к вакцинации.

В Португалии умерла семья противников вакцинации от коронавируса. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на родственника скончавшихся Фрэнсиса Гонсалвеша.

По его словам, его мать, отец и брат отказались проходить курс вакцинации от COVID-19, так как антипрививочники напугали их информацией о вреде прививок. Члены одной семьи заразились коронавирусом и умерли в течение недели.

Источник СМИ отметил, что у его родителей были большие проблемы со здоровьем, однако это не относилось к его брату. Гонсалвеш выразил уверенность, что вакцина от коронавируса могла бы спасти ему жизнь.

Мужчина выразил надежду, что его печальный опыт подтолкнет людей привиться от коронавируса.

Ранее на Кубани объяснили смерть сразу нескольких членов семьи после прививки от COVID-19.

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