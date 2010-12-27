После продолжительной болезни из жизни ушла петербургская журналистка Мария Базалишвили

В течение двух лет Мария боролась с онкологическим заболеванием.

Два дня назад после продолжительной болезни ушла из жизни журналист газеты "Деловой Петербург" Мария Базалишвили. Об этом сообщают ее коллеги.

В течение двух лет Мария боролась с онкологическим заболеванием. Был организован сбор средств, она проходила лечение в России и за рубежом. К сожалению, победить болезнь не получилось. У Марии осталось две дочери, у старшей – ДЦП.

Дата прощания будет озвучена позднее. Piter.TV присоединяется к соболезнованиям родным и близким Марии.

Фото: Facebook/ Мария Базалишвили