После продолжительной болезни из жизни ушла петербургская журналистка Мария Базалишвили

Два дня назад после продолжительной болезни ушла из жизни журналист газеты "Деловой Петербург" Мария Базалишвили. Об этом сообщают ее коллеги.
В течение двух лет Мария боролась с онкологическим заболеванием. Был организован сбор средств, она проходила лечение в России и за рубежом. К сожалению, победить болезнь не получилось. У Марии осталось две дочери, у старшей – ДЦП.
Дата прощания будет озвучена позднее. Piter.TV присоединяется к соболезнованиям родным и близким Марии.
Фото: Facebook/ Мария Базалишвили
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