Ушла из жизни петербургская актриса театра и кино Гала Самойлова

Ей было 45 лет.

В возрасте 45 лет в Петербурге скончалась актриса театра и кино Гала Самойлова. Об этом рассказали в сообществе "Новая сцена Александринского театра" во "ВКонтакте" 11 июня.

Сегодня пришла печальная новость – не стало нашего друга актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой. Столько классных наших проектов и спектаклей было связано с Галой... Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Галы. Пресс-служба Александринского театра

Гала Самойлова отучилась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в мастерской Геннадия Тростянецкого в 2003 году, после чего работала в "Приюте комедианта", АХЕ, "Этюд-театром" и других театрах. Кроме того, известна по ролям в сериалах "Мажор-2", "Такая работа", "По ту сторону смерти", "Праведник".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончалась актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Вера Высочина.

Фото: ВКонтакте / Новая сцена Александринского театра