Городские открытия: в Петербурге появилась школа новых технологий в аудио-визуальном искусстве

В 2016 году в нашем городе на новой сцене Александринского театра открылась Лаборатория новых медиа". В этом уникальном проекте медиа-художники, как профессионалы, так и новички, осваивают современные аудио-визуальные технологии.

Мы разрабатываем различные приложения для создания мультимедиа контента, создаем звуковые инсталляции, аудио-визуальные перформансы, создаем мульти-медиа оформление для спектаклей, наши выпускники работают с режиссерами театра и участвуют в различных постановках. Андрей Бундин, Преподаватель курса "Звук в пространств новых медиа"

Во время лаборатории не только медиа-художники учатся, но и в том числе и театральные режиссеры также имеют возможность получить какую-то новую для себя информацию, как использовать новую технологию, как ее внедрять, как работать с медиа-художниками. Анастасия Брюханова, Сооснователь "Лаборатории Новых Медиа"

По мнению организаторов лаборатории, сейчас мы живем в таком мире, где технологии являются главным источником и для работы, и для творчества, они окружают нас повсюду и значительно расширяют границы художника.

Художник может взять холст, краски и кисти, а может использовать проекцию и генеративную графику, это просто новые средства выразительности.

На занятиях учат работать с многоканальным звуком, с проекционными технологиями и с топовыми программами. Курс обучения длится пол года, обучение здесь прошло уже 40 учеников - 3 выпуска художников. Эти студенты вместе с лабораторией могут участвовать в различных концертах и фестивалях.

Ансамбль смартфонистов для медиахудожников - привычное дело. Телефонным перформером можно стать с помощью специального приложения для телефонов - SFITER.

У лаборатории новых медиа в интерактивный предмет искусства может превратиться совершенно неожиданная вещь. Например, огромная старая люстра, собранная из старинных принтеров и компьютеров перевоплотилась здесь в настоящий музыкальный инструмент.

По будням в лаборатории ведутся открытые лекции для всех желающих.

Это красиво, интересно, это смотрится как магия. Год назад ребята устанавливали на улице сенсоры, которые анализировали скорость и направление ветра, и в зависимости от этого в зале менялось направление световых лучей, они крутились, вращались, усиливались, ослабевали, и также это было завязано с многоканальным звуком.

Если взять простой инфракрасный сенсор, который называется Leap Motion, он отслеживает позицию движения рук, и с помощью этого сенсора можно управлять звуком бесконтактно, то есть вращая руки в пространстве, дирижируя электронным звуком в многоканальной системе его крутить вокруг публики, включать какие-то звуки, делать сильнее, слабее, ярче. Конечно, для многих людей это что-то волшебное.

Видео и фото: Piter.TV, vk/Лаборатория новых медиа

Дарья Молчанова, Глеб Лялин