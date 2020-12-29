Соболезнования выразил губернатор Петербурга.

Ушла из жизни инициатор создания монумента "Цветок жизни", блокадница Галина Баринова. Об этом в четверг, 7 января, рассказала пресс-служба правительства Петербурга. Соболезнования выразил губернатор города Александр Беглов.

Галина Ивановна – одна из инициаторов создания монумента детям блокадного Ленинграда "Цветок жизни" и монумента защитникам Ленинграда, расположенном на площади Победы. Она была главой ленинградский филиал музея Ленина, создала загородный центр детского юношеского творчества "Зеркальный".

На 83-м году жизни в Петербурге скончался генеральный директор ОАО "Завод "Магнетон" Анатолий Фирсенков.

Фото: Piter.tv