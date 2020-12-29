Гендиректор ОАО "Завод "Магнетон" скончался в Петербурге

На 83-м году жизни в Петербурге скончался генеральный директор ОАО "Завод "Магнетон" Анатолий Фирсенков. Свои соболезнования друзьям, родственникам и колленам в связи с этим выразил губернатор города Александр Беглов. Текст соболезнования приводит 6 января пресс-служба Смольного. Губернатор напомнил, что именно под началом Фирсенкова завод освоил выпуск современных высококачественных компонентов для радиоэлектроники.

Ушел из жизни замечательный человек, талантливый ученый и руководитель. Анатолий Иванович внес значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, многое сделал для укрепления обороноспособности страны. Его уникальные разработки сегодня известны в разных странах мира, они с успехом применяются во многих отраслях промышленности.

Многие годы Анатолий Иванович возглавлял завод "Магнетон". Он всегда уделял особое внимание перспективам развития предприятия, решению социальных проблем работников. Под его руководством завод освоил выпуск современных высококачественных компонентов для радиоэлектроники.

Память об Анатолии Ивановиче Фирсенкове навсегда сохранится в наших сердцах

– написал губернатор.