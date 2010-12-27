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Ушла из жизни актриса Александринского театра Вера Вельяминова
Сегодня, 21:12
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Ушла из жизни актриса Александринского театра Вера Вельяминова

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В Петербурге на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Вельяминова.

В Петербурге на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Вельяминова. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

Женщина ушла из жизни 12 ноября.

В труппу Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Вера Вельяминова была принята в 1952 году и 65 лет она преданно служила Александринской сцене. Первая роль - юная цыганка в спектакле «Живой труп» Л.Н. Толстого. Вельяминова сыграла на сцене Александринского театра более восьмидесяти разноплановых ролей.
 

Теги: александринский театр , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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