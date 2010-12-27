Ушла из жизни Сусанна Рубиковна Острогова: администрация приносит соболезнования

Прощание с ней состоится 25 июня 2019 года в 13.00 в Спасо-Преображенском соборе.

23 июня 2019 года ушла из жизни директор ЛОГБУ "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения" Сусанна Рубиковна Острогова. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Она родилась 9 сентября 1979 года в г. Днепропетровске. В 2002 году, окончив Днепропетровский национальный университет, переехала жить в г. Выборг.

Сусанна Рубиковна начала свою трудовую деятельность в МБУ Центр "Выборг" в 2003 году. Здесь она проработала более 15 лет, пройдя путь от воспитателя до директора учреждения.

Одним из основных направлений ее деятельности была организация помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке - детям, пенсионерам, одиноким людям, инвалидам.

Сусанна Рубиковна была высоким профессионалом своего дела, требовательным и справедливым руководителем, незаурядной личностью, отзывчивым и чутким человеком. Ее характеризовали такие качества, как тактичность, неравнодушие и душевная доброта.

Сусанна Рубиковна пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег и жителей г. Выборга и района.

Неоднократно была отмечена грамотами администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.

За большой вклад в социальную работу и доброе отношение к людям она была удостоена ордена "Польза, честь и слава" от союза казачьих формирований Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Светлая память о Сусанне Рубиковне навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Администрация МО "Выборгский район", депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким Сусанны Рубиковны Остроговой.

Прощание с ней состоится 25 июня 2019 года в 13.00 в Спасо-Преображенском соборе.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО