Одной из причин смерти называется коронавирус.

Стало известно о том, что накануне на 85-м году жизни скончался почетный житель Сестрорецка, краевед Борис Ривкин. Информация приводится на страницах групп жителей Курортного района в социальных сетях. Предполагается, что одной из причин смерти пожилого специалиста мог стать коронавирус.

Борис Ривкин – эксперт музейного комплекса в Разливе по изучению историко-культурного наследия. Его работы стали большим вкладом по изучению Карельского перешейка. Кроме того, исторические очерки о его родных местах в Курортном районе нашли широкий отклик среди местных жителей. За годы исследований у Ривкина собралась большая коллекция исторических материалов, которые показывались на многочисленных выставках.

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Фото: Музейный комплекс в Разливе / ВКонтакте