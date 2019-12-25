Ушел из жизни автор "Батальоны просят огня" Юрий Бондарев

Ему было 96 лет.

В воскресенье. 29 марта, стало известно о смерти известного советского писателя Юрия Бондарева. Ему было 96 лет, Как рассказала ТАСС супруга писателя Валентина, ее муж ушел из жизни у себя дома.

Юрий Бондарев — автор известных литературных произведений, ("Батальоны просят огня", "Горячий снег", "Тишина" и др.), фронтовик- ветеран Великой Отечественной войны, общественник.

Ранее мы сообщали о том, что ушел из жизни польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Он написал музыку для "Сияния" и "Изгоняющего дьявола".