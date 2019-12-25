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Ушел из жизни автор "Батальоны просят огня" Юрий Бондарев
Сегодня, 18:39
98
fvbykov

Ушел из жизни автор "Батальоны просят огня" Юрий Бондарев

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Ему было 96 лет.

В воскресенье. 29 марта, стало известно о смерти известного советского писателя Юрия Бондарева. Ему было 96 лет, Как рассказала ТАСС супруга писателя Валентина, ее муж ушел из жизни у себя дома.

Юрий Бондарев — автор известных литературных произведений, ("Батальоны просят огня", "Горячий снег", "Тишина" и др.), фронтовик- ветеран Великой Отечественной войны, общественник.

Ранее мы сообщали о том, что ушел из жизни польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Он написал музыку для "Сияния" и "Изгоняющего дьявола".

Теги: литература, смерть, юрий бондарев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:44

Светлая ему память!

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