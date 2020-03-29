Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер. Он написал музыку для "Сияния" и "Изгоняющий дьявола"

Композитор пять раз выигрывал "Грэмми" и пользовался большим уважением в среде коллег.

В Кракове на 87-м году жизни скончался польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Об этом сообщила его супруга Эльжбета Пендерецкая.

Пендерецкий написал музыку для таких картин, как "Рукопись, найденная в Сарагосе" Войцеха Ежи Хаса, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина и "Маска" братьев Куэй. За свои композиции он пять раз выигрывал "Грэмми", а также не раз становился лауреатом других престижных премий.

В 1960 году за произведение "8"37""" он получил награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Пендерецкий был почетным доктором нескольких десятков университетов, художественных и научных академий, а также почетным профессором многих известных ВУЗов.

Видео: YouTube / Miasto Kraków