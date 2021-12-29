Ушел из жизни Народный артист Борис Невзоров

Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет.

В пятницу, 18 февраля, на 73-м году жизни умер советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамара Михайлова.

По словам Михайловой, причиной смерти стал ковид.

В станице Староминской 18 января 1950 года родился Борис Невзоров. В 1975 он окончил Школу-студию им. Владимира Ивановича Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Максима Горького.

В 1967-1968 годах работал актером вспомогательного состава в Астраханском государственном театре юного зрителя.

Позже стал актером Московского драматического театра им. Константина Сергеевича Станиславского с 1993 по 2005 год, Малого театра с 2005 года.

Исполнял роли в фильмах "Люди на болоте", "Наводнение", "У попа была собака…", "Россия молодая", "Майор", сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Последний министр" и других. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ.

С 2005 году был актером Малого театра, преподавал в ГИТИСе. В Малом театре играл в спектаклях "Ревизор", "Волки и овцы", "Маскарад" и других.

Фото: kino-teatr.ru

