Ушаковскую набережную озарило более 70 новых светодиодов

Светодиоды лучше освещают дорожные знаки и разметку, потребляют меньше электроэнергии и дольше служат.

В Санкт-Петербурге обновили светильники на Ушаковской набережной. Интенсивную магистраль теперь освещают 73 светодиодных фонаря, рассказал в своём Telegram-канале Александр Беглов.

Светодиоды лучше освещают дорожные знаки и разметку, потребляют меньше электроэнергии и дольше служат.

Также полностью завершена модернизация освещения в Дегтярном переулке и на улице Бурцева. Всего в этом году в Петербурге установят 25 тысяч светильников нового поколения.

Фото: Telegram/ Александр Беглов