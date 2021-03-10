Ушаковскую набережную озарило более 70 новых светодиодов

В Санкт-Петербурге обновили светильники на Ушаковской набережной. Интенсивную магистраль теперь освещают 73 светодиодных фонаря, рассказал в своём Telegram-канале Александр Беглов.
Светодиоды лучше освещают дорожные знаки и разметку, потребляют меньше электроэнергии и дольше служат.
Также полностью завершена модернизация освещения в Дегтярном переулке и на улице Бурцева. Всего в этом году в Петербурге установят 25 тысяч светильников нового поколения.
Фото: Telegram/ Александр Беглов
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