Уроженец Вологды утонул в Неве у набережной Макарова

Его тело достали из реки 31 августа.

В минувший понедельник, 31 августа, из Невы у дома №4 по набережной Макарова достали тело неизвестного мужчины. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, личность погибшего установили спустя несколько дней.

Утопленником оказался 34-летний уроженец Вологды, зарегистрированный в Ярославле. Полиция провела опознание, дело по установлению личности не заводилось. Причины смерти мужчины правоохранители не уточнили.

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