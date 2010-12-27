Уроженец Соснового Бора выиграл молодежный чемпионат Европы по волейболу

Он играл в составе сборной России по волейболу.

В Гааге завершился финал молодежного Евро U20, где Россия встретилась с Чехией. Об этом сообщает пресс-служба ВК "Динамо-ЛО".

Первую партию россияне проиграли. Но во втором сете сборная России включила рабочую подачу и дальнейшая игра стала куда лучше. В итоге, российне одолели чешскую команду со счетом 3:2 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 18:16). В составе российской команды золотую медаль завоевал и воспитанник Ленинградского "Динамо", уроженец Соснового Бора Артем Мельников. Ему принадлежит матчбол в конце третьей партии.

Это первое золото сборной России 1999 года рождения в крупном официальном турнире. До этого были 4 места, серебряные и бронзовые медали. Также, последний раз российские молодежки выигрывали европейский чемпионат в 2014 году (сборная России 1995 г.р.).

Ранее губернатор Ленинградской области сыграл в волейбол с командой Выборгского района.

Фото: ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ДИНАМО-ЛО"/ ВК