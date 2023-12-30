  1. Главная
Сегодня, 9:20
Проживающий в Петербурге уроженец Читы задержан за публичное оправдание терроризма

Сотрудники УФСБ РФ по Забайкальскому краю совместно с коллегами из Петербурга и Ленобласти разоблачило и остановило противоправные действия 42-летнего россиянина, обвиняемого в публичном одобрении террористической активности через интернет-ресурсы. Об этом информирует пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчина, родившийся в Чите и позже переехавший в Петербург, активно участвовал в чатах антироссийской направленности, публикуя материалы, оправдывающие террористические действия украинской разведки и призывавшие нанести удары по железнодорожным объектам Крымского моста.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием сети "Интернет""). Задержанный был взят под стражу после прибытия в Читу. В настоящий момент продолжаются оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление обстоятельств дела.
 
Ранее мы сообщили о том, что мужчина задержан за пропаганду терроризма на станции метро "Проспект Большевиков".

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти
 

