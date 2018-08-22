Росгидромет: уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4-16 раз

Однако, фон вернулся в свою привычную норму буквально через полтора часа после инцидента.

Уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз. Об этом 13 августа сообщили на сайте Росгидромета со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Превышения были зафиксированы в шести из восьми пунктов Северодвинска. Однако, сейчас всё в порядке, угроза населению в Архангельской области отсутствует. Фон вернулся в свою привычную норму буквально через полтора часа после инцидента.

Во время испытаний ракеты на морской платформе 8 августа произошел пожар и взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома, троих госпитализировали.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о радиационном фоне в Петербурге.

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