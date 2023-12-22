Уровень преступности в 2023 году подскочил на 6,4% в Петербурге

Статистика показывает, что в некоторых категориях преступности наблюдается снижение, в то время как в других – рост.

В прошлом году рост преступности в Северной столице составил 6,4%. Такая цифра обозначена в рамках государственной программы "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге", размещенной на сайте Смольного.

Так, в 2023 году было зарегистрировано около 67 тыс. преступлений, а в 2022 году число правонарушений составляло всего 62,9 тыс. Статистика показывает, что в некоторых категориях преступности наблюдается снижение, в то время как в других – рост. Например, в Северной столице число угонов автомобилей снизилось на 43%, а количество преступлений, связанных с использованием огнестрельного или холодного оружия, сократилось на 50%.

Однако следует отметить, что количество преступлений среди детей выросло на 4,5%, а число правонарушений в отношении детей увеличилось на 5,7%. Особенно впечатляющим является рост числа вымогательств, которое увеличилось на 30,9%.

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Фото: Piter.TV