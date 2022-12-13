Ленобласть оказалась в топе-3 российских регионов по минимальному уровню безработицы

Общее число работников в регионе превышает 1 млн человек.

Ленобласть остаётся в тройке лидеров среди регионов РФ по минимальному уровню безработицы. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, рост уровня безработицы легче не допускать изначально, чем снижать впоследствии. За счёт своевременных решений регион находится на только в лидерах по данному показателю, но и по максимальному увеличению количества занятых за прошлый год.

С декабря 2021 по февраль 2023 количество занятых в Ленобласти увеличилось на 60,5 тысяч человек. Общее количество занятых в регионе − 1 050 500 человек. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в субботниках приняли участие больше 100 тысяч человек.

Фото: Piter.TV