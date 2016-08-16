Урну для раздельного сбора мусора на Московском вокзале опустошают в общий контейнер

Мнения петербуржцев разделились.

Жители Культурной столицы стали свидетелями того, как опустошают урну для раздельного сбора мусора на Московском вокзале. Увиденное не осталось без внимания, поскольку весь рассортированный мусор рабочий свалил в один общий контейнер.

Фотографии человека в форме, занимающегося очисткой урны, оказались в социальных сетях, однако мнения пользователей разделились. Кто-то убежден, что новые баки поставили сейчас для того, чтобы для начала приучить людей сортировать мусор. Только после этого в России серьезно займутся вопросом переработки.

Другие пользователи такую версию не поддержали, так как, по их мнению, прохожие видят, что система раздельного сбора мусора не работает и нет никакой разницы в какое окошко выбрасывать бутылку или фантик. Мнения читателей сошлись только в одном, люди убеждены, что делить мусор по-настоящему в стране будут не скоро.

Фото: Pikabu