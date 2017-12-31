Ургант: пусть за каждый новый день будет не стыдно

Новый год - один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у телеведущего и актера Андрея Урганта и узнали о его ожиданиях от предстоящего года, а так же узнали, что артист желает зрителям Piter.TV.

Ничего я не жду, у меня как всегда нет никаких планов, тем более творческих. Хочу чтобы дети были здоровы и счастливы, чтобы мама держалась, и мы делаем все для этого, и чтобы было хорошее настроение, были хорошие песни, хорошие спектакли. Лично планов у меня никаких нет, я могу сказать, какие я планы строю на завтрашний день, а дальше уж...

Друзья мои, я поздравляю вас с Новым годом, я желаю вам не терять чувство юмора, смотреть на себя с улыбкой, даже в зеркало, даже с утра. И говорить себе: "Ещё один день! Пусть нам будет за него не стыдно! Пусть нам будет весело". Старайтесь чтобы всем, кто вокруг вас было хорошо и интересно жить, тогда и вам будет здорово! Спасибо и с Новым годом.

Андрей Ургант