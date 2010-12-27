Иван Ургант припомнил Албину бакланов и 200 миллионов рублей

В начале программы Ургант отметил новость среди остальных.

Иван Ургант припомнил Игорю Албину его фразу про бакланов и вспомнил о скандале со стадионом "Санкт-Петербург". Шутливое высказывание ведущего прозвучало в эфире "Вечернего Урганта" 26 апреля.

В начале программы Ургант отметил новость среди остальных. Он вспомнил историю со строительством стадиона и намекнул на недоделки строителей.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров отметил, что во многом Албин получил этот знак за то, что смог закончить строительство стадиона "Санкт-Петербург". Я думаю, еще бы и докторскую защитить, и был бы доктор Албин (Доктор Албан — шведский музыкант нигерийского происхождения. — Прим. ред.) Иван Ургант, телеведущий

Другой ведущий программы, Дмитрий Хрусталев, напомнил Ивану, что Албин обвинял бакланов в том, что они клюют крышу стадиона, из-за чего та начала протекать. Ургант пошутил, что бакланы помнят об этой фразе. Телеведущий предположил, что они вручат вице-губернатору "свой почетный знак".

Тут важно, что тот почетный знак, который получил вице-губернатор, не успели доделать до конца. Подрядчик просит у государства еще 200 миллионов рублей. Какое-то еще время мы подождем. Иван Ургант, телеведущий

Программа вышлда в эфир 26 апреля. Игорь Албин шутку в свой адрес пока не комментировал.

Фото: ВКонтакте