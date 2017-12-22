Андрей Ургант: говори правду, и будут думать, что у тебя блистательное чувство юмора

На Золотом Граммофоне канал Piter.TV поговорил с Андреем Ургантом, и узнали о секретах воспитания его сына, а также поговорили о чувстве юмора, которое по мнению артиста, развивается в течение всей жизни.

Актер и ведущий Андрей Ургант является для многих примером подражания, как профессионал в области своего дела и отец одного из лучших ведущих страны Ивана Урганта. На Золотом Граммофоне мы встретили Андрея и поинтересовались были ли у него какие-то особые правила и методы воспитания сына, позволившие отточить у Ивана навыки импровизации и шуток на сцене с детства.

Я его не воспитывал в рамках какого-то чувства юмора, я воспитывал его в рамках чувства меры и чувство собственного достоинства. А все остальное, говори правду, и будет создаваться ощущение, что ты человек блистательно владеющий чувством юмора".

По мнению Андрея чувству юмора невозможно научить искусственно, если оно и развивается в человеке, то это происходит в процессе жизни.

Нет такой школы, школы юмора, есть школа жизни - замечать такие вещи, которые люди почему-то упускают из вида, или просто не хотят замечать.

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева