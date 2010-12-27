Ранее этот же парламентарий обвинил фронтмена группы "Ленинград" в распространении импотенции.

Уральский чиновник обвинил Шнурова в провоцировании гражданской войны. Об этом сообщает Daily Storm.

Началось все с того, что руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил фронтмена группы "Ленинград" в распространении импотенции. Рассуждая на эту тему парламентарий заявил, что русский эротический мат, который Шнуров активно транслирует через творчество является наркотиком.

Каждый мужчина, который произносит эти слова вслух, постепенно превращает себя в импотента. Потом все эти импотенты, желая общаться с женщинами, бегут в аптеки за повышающими их мужскую силу снадобьями заявил Чеурин

Далее Чеурин объяснил взаимосвязь гражданской войны и импотенции. По его мнению, мужчина идет на войну из-за того, что женщина ему отказала в постели.

Проще говоря, деятельность Шнура и группы "Ленинград" — это подготовка к гражданской войне и ее провоцирование подытожил чиновник

Сергей Шнуров никак не прокомментировал данное заявление.

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