Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на заявление губернатора штата Герреро Эктора Астулильо, ураган в Мексике разрушил не менее 200 домов в населенном пункте Сан-Маркос.
Несколько пострадавших, один человек пропал без вести.
Ураган "Макс" накануне обрушился на тихоокеанское побережье Мексики и сейчас находится в районе восточной части штата Герреро, где ожидаются сильные дожди и наводнения.
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Ураган в Мексике разрушил сотни домов
По словам губернатора мексиканского штата Герреро Эктор Астудильо, ураган "Макс" разрушил не менее 200 домов в населенном пункте Сан-Маркос.
Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на заявление губернатора штата Герреро Эктора Астулильо, ураган в Мексике разрушил не менее 200 домов в населенном пункте Сан-Маркос.