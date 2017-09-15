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Ураган в Мексике разрушил сотни домов

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По словам губернатора мексиканского штата Герреро Эктор Астудильо, ураган "Макс" разрушил не менее 200 домов в населенном пункте Сан-Маркос.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на заявление губернатора штата Герреро Эктора Астулильо, ураган в Мексике разрушил не менее 200 домов в населенном пункте Сан-Маркос.

Несколько пострадавших, один человек пропал без вести.

Ураган "Макс" накануне обрушился на тихоокеанское побережье Мексики и сейчас находится в районе восточной части штата Герреро, где ожидаются сильные дожди и наводнения.

Видео: YouTube/ Что сегодня случилось 

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Категории: Мировые новости

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