Ураган "Ирма", последние новости: 8 сентября ураган ослаб, но опасность сохраняется

Ураган "Ирма": последние новости за 8 августа, все что известно. Фото и видео урагана "Ирма", который движется на США и сулит Штатам серьезные разрушения.

Соединенные Штаты Америки и соседние страны продолжают страдать от привычного для первой половины сентября сезона ураганов. Главным поводом для тревоги остается ураган "Ирма". Сегодня, 8 сентября, президент США Дональд Трамп даже назвал его "потенциально наиболее опасным из всех уараганов, что мы видели раньше". Пока что ураган "Ирма" не принес планете каких-то беспрецедентных разрушений, но метеорологи, спасатели и жители прибрежных штатов продолжают с опаской следить за проявлениями стихии.

Канал Piter.TV собрал в одном тексте все новости об урагане "Ирма" за 8 сентября 2017.

Ураган "Ирма" последние новости за 8 сентября

1. Жителей Флориды призывают покинуть свои дома. Губернатор штата Флорида призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные районы страны. Рик Скотт созвал специальную пресс-конференцию, где признался: именно Флорида примет на себя основной удар урагана "Ирма". Пока что у людей из прибрежных районов есть время на то, чтобы собраться, законсервировать жилища и спокойно перебраться куда-нибудь подальше от океана. Самое страшное, что Рик Скотт анонсировал возможное "заводнение дорог" штата. А значит, что те, кто не покинут свои дома вовремя, потом окажутся отрезанными от большой земли.

2. Самолеты не летят в Майами. Один из крупнейших городов Флориды испытывает серьезные проблемы с авиасообщением. В аэропорту Майами отменены сразу 600 рейсов из-за ужасных климатических условий. Все это рейсы с вылетами 8 и 9 сентября. Пилоты просто отказываются летать в этой местности. Из-за этого тысячи человек остаются в полном неведении. Кстати, "Аэрофлот" тоже за сутки отменил около десятка рейсов в штат Флорида.

3. "Ирма" понемногу ослабевает. В полдень метеорологи поделились с миром позитивной новостью. За сутки ураган "Ирма" ослаб до четвертой степени. Но это не значит, что он сойдет на нет в ближайшее время. Пока что ураган все еще несет местным жителям смертельную опасность и продолжает движение вдоль Карибского бассейна. Время от времени он может набирать силу, так что полное развитие ситуации предсказать нельзя. На данный момент эпицентр урагана находится в 90 км от берега. При малейшем приближении разрушения могут быть катастрофическими.

4. Дональд Трамп посвятил "Ирме" твит. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что считает ураган "Ирма" историческим событием. Он назвал его самым опасным за последнее время. При этом президент похвастался, что федеральные власти полностью контролируют ситуацию в Карибском бассейне и готовы к любому развитию событий.

Ураган "Ирма": фото и видео

Люди, оказавшиеся неподалеку от эпицентра урагана, умудряются каким-то образом снимать на фото и видео его развитие и последствия. В Instagram, Facebook и YouTube можно найти десятки фотографий и видео. На них запечатлены разные картины: разрушенные прибрежные дома, гигантские волны океана, пострадавшие от стихии животные. Это зрелище и пугает, и завораживает. Кстати, в Сети уже появились и фото пробок "беженцев" из опасных регионов, и картинки в поддержку жителей Флориды.

Видео: YouTube/ Nasa Johnson