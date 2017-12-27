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Управляющую компанию Московского района поймали на мошеничестве в особо крупном размере
Вчера, 16:44
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lesjasap
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Управляющую компанию Московского района поймали на мошеничестве в особо крупном размере

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В Московском районе расследуют обстоятельства фальсификации документов местной УК.

Управляющую компанию Московского района обвиняют в подделке протокола общего собрания и бюллетени голосования собственников жилья. С заявлением в Прокуратуру города обратился гендиректор одной из организаций, недовольный подтасовкой информации. 
 
Преступление было совершено в декабре 2017 года. Сведения от компании-мошенника поступили в Государственную жилищную инспекцию. Сообщается, фальсификация документов касается жителей домов по улицам Штурманская и Взлетная. 
 
После опроса петербуржцев-собственников сотрудники прокуратуры выяснили, что на самом деле никаких встреч хозяев с УК не было. В настоящее время материалы дела перенаправлены в следственное ведомство для возбуждения уголовного дела. Теперь ответчику могут предъявить покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Теги: взлетная улица , московский район , мошенничество , управляющая компания , штурманская улица
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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