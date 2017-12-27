Управляющую компанию Московского района поймали на мошеничестве в особо крупном размере

В Московском районе расследуют обстоятельства фальсификации документов местной УК.

Управляющую компанию Московского района обвиняют в подделке протокола общего собрания и бюллетени голосования собственников жилья. С заявлением в Прокуратуру города обратился гендиректор одной из организаций, недовольный подтасовкой информации.

Преступление было совершено в декабре 2017 года. Сведения от компании-мошенника поступили в Государственную жилищную инспекцию. Сообщается, фальсификация документов касается жителей домов по улицам Штурманская и Взлетная.

После опроса петербуржцев-собственников сотрудники прокуратуры выяснили, что на самом деле никаких встреч хозяев с УК не было. В настоящее время материалы дела перенаправлены в следственное ведомство для возбуждения уголовного дела. Теперь ответчику могут предъявить покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.