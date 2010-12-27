Управляющие организации как способ управления многоквартирным домом - что нужно знать

Вкратце о важных аспектах работы управляющих организаций.

Канал Piter.TV рассказывает, как работают управляющие организации в рамках жилищного законодательства РФ, а также - на какие тонкости стоит обратить внимание при заключении договора управления с управляющей организацией.

Необходимо проверить указаны ли в документе состав всего имущества здания, на которое будут распространяться полномочия компании, а также адрес самого дома. Также в договоре должны быть отчетливо перечислены услуги и работы по содержанию дома, которые организация обязуется выполнять, также порядок изменения этого перечня.

Следом договор стоит проверить на наличие цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер стоимости коммунальных услуг и порядок осуществления платежей по ним.

Кроме того, в договоре должен быть указан порядок осуществления контроля за выполнением УК обязательств.

С организацией оформляется договор управления, который соотвествует признакам договора оказания возмездных услуг, предусмотренного ст. 780 ГК РФ.

Управляющая организация заключает договоры с организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг от имени собственников жилых помещений.