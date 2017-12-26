Управляющие компании Петербурга снизили долги перед городом на 140 млн. рублей

"Сбытовая компания" зафиксировала понижение долгов среди УК, но рост задолженности среди частников.

“Сбытовая компания” Петербурга отметила значительное снижение уровня задолженности среди городских управляющих организаций. Фирмы отдали за электроэнергию 142, 8 миллиона рублей долга. Для частных предприятий все происходит с точностью до наоборот: их долги растут.

Сообщается, что крупные выплаты за коммунальные услуги провели ЖКС в Центральном, Красногвардейском, Колпинском, Невском, Кировском, Петроградском и Фрунзенском районах. В этих частях Северной столицы остается задолженность в 308,6 миллионов рублей.

Отметим, что положительная динамика наблюдается с сентября 2015 года. С этого времени долги УК перед городом снизились на 32 процента. Частные организации увеличили свою задолженность до 52,6 миллионов рублей.

