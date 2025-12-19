Управляющего кухни Токио City оштрафовали после массового отравления

Суд вынес приговор по делу о зараженной еде в ресторане Петербурга.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф управляющему работой сотрудников кухни ресторана "Токио-City" после массового отравления посетителей. В результате употребления зараженной продукции пострадали не менее 43 человек.

Суд установил, что Шерзод Меликмуродов допустил нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации работы кухни ресторана "Токио-City", расположенного на проспекте Сизова. Нарушения привели к изготовлению и реализации пищевой продукции, не соответствующей требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В результате употребления зараженных блюд у посетителей были диагностированы острые инфекционные заболевания, вызванные бактериями рода Salmonella. Массовое заболевание людей произошло по неосторожности.

Шерзод Меликмуродов признал вину. Дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Также с фигуранта взыскали 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.

Дополнительно установлено, что 12 мая 2025 года Меликмуродов был остановлен сотрудником ДПС. Инспектор зафиксировал управление автомобилем без полиса обязательного страхования и нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации. При проверке мужчина попытался передать инспектору взятку в размере 3 400 рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверяет массовое отравление студентов городского колледжа.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

