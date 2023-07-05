Прокуратура Петербурга проверяет массовое отравление студентов городского колледжа

В Санкт-Петербурге прокуратура Московского района начала проверку после госпитализации студентов колледжа с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По предварительной информации, несколько учащихся одного из колледжей Санкт-Петербурга почувствовали резкое ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью. Медики зафиксировали у пострадавших симптомы, характерные для пищевого отравления. Прокуратура взяла расследование под особый контроль. В проверке участвуют специалисты Роспотребнадзора и сотрудники правоохранительных органов.
В ходе проверки будет установлено, где именно произошло заражение, а также возможные нарушения санитарных норм как в учебном заведении, так и в организациях, занимающихся питанием студентов.
По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все