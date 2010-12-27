Управление многоквартирным домом: что это такое, формы и признаки

Эксперты рассказывают - что такое управление многоквартирным домом в современной России.

Жилищное законодательство гарантирует гражданам России возможность управления многоквартирным жилым домом. Канал Piter.TV совместно с экспертами СПБ ГУП ВЦКП разбирается: что такое управление МКД, а также - какие формы и признаки имеет это явление.

Управление многоквартирным домом - что это такое?

Управление МКД – это согласованная деятельность собственников помещений или лиц, привлеченных ими, целью которой является обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан. Кроме того, управление многоквартирным домом предполагает надлежащее содержание общего имущества, решение актуальных задач пользования общим имуществом и реализации коммунальных услуг для жильцов данного МКД.

Такое определение дают эксперты петербургского расчетного центра ВЦКП. Отметим, что в актуальной редакции Жилищного кодекса РФ нет конкретного определения термина "управление многоквартирным домом". Однако экспертам доступна возможность сформулировать это понятие на основе признаков и форм современного управления МКД.

Признаки и формы управления многоквартирным домом

По мнению экспертов отрасли ЖКХ, управление МКД обладает следующими ключевыми признаками. Это деятельность. растянутая во времени (подразумевается жизненный цикл домов - от момента постройки до сноса). Наличием объекта и субъекта управления, а также целенаправленностью деятельности.

Любая деятельность по управлению имеет определенные цели и задачи. Так, управление многоквартирным домом осуществляется в целях обеспечения: благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. официальный сайт ГУП ВЦКП

Еще один признак управления МКД - согласованность и единство. Это значит, что управление жилыми и нежилыми помещениями, принадлежащими разным собственникам, может происходить только на единых условиях, согласованных гражданами. При этом собственники должны иметь возможность влиять на условия и даже вырабатывать их. Закон также обеспечивает собственникам возможность делегировать свои права уполномоченным лицам при выборе и заключении договоров с управляющими компаниями.

В зависимости от типа объекта выделяются две формы управления многоквартирным домом. Это управление жилищным фондом и управление общим имуществом в доме. В первом случае производится деятельность по управлению всеми помещениями, принадлежащими конкретному собственнику. Во втором - осуществляется собственниками помещений в доме либо лицом, привлеченным собственниками.