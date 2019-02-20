Управление гражданской защиты Ленобласти хочет приобрести мобильный пункт управления

Он обойдется в 15 миллионов рублей.

ГКУ "Управление по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области" намерено приобрести мобильный пункт управления. Как следует из закупки, размещенной управлением, это сложнейшее устройство должно быть поставлено в довольно короткие сроки. Во всяком случае, заявки от возможных поставщиков принимаются только до 10 апреля.

Между тем, очевидно, что такую аппаратуру производит крайне ограниченный круг предприятий ВПК. Поэтому, вероятно, пункт управления будет приобретен у единственного поставщика.

Управление готово заплатить за него 15 миллионов рублей.

Как предполагается, этот пункт будет представлять собой автофургон, напичканный всевозможной аппаратурой. Там, в частности, должны быть антенный пост малой спутниковой земной станции, модули локальной вычислительной сети, видеоконференцсвязи, видеонаблюдения, радиосвязи, пульт управления IP камерами, две УКВ радиостанции.

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