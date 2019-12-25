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В Тайцах упавшее дерево сломало позвоночник 17-летнему юноше
Сегодня, 15:51
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В Тайцах упавшее дерево сломало позвоночник 17-летнему юноше

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Под деревом оказались 14-летняя школьница и её брат. Девочка отделалась ушибами, а мальчику потребовалась госпитализация.

Во время урагана в Ленобласти упавшее дерево травмировало двух подростков. Информацию об этом опубликовало издание 47news, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Происшествие случилось вечером 1 июля в посёлке Тайцы Гатчинского района. Под деревом оказались 14-летняя школьница и её 17-летний брат. Девочка отделалась ушибами, а мальчику потребовалась госпитализация. У него диагностирован перелом позвонка.

Без электроснабжения временно остались 70 тыс. жителей области, однако неполадки быстро устранили, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее мы сообщили о том, что фура врезалась в стоящий грузовик на трассе М-10 в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: ленбласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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