В Тайцах упавшее дерево сломало позвоночник 17-летнему юноше

Под деревом оказались 14-летняя школьница и её брат. Девочка отделалась ушибами, а мальчику потребовалась госпитализация.

Во время урагана в Ленобласти упавшее дерево травмировало двух подростков. Информацию об этом опубликовало издание 47news, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Происшествие случилось вечером 1 июля в посёлке Тайцы Гатчинского района. Под деревом оказались 14-летняя школьница и её 17-летний брат. Девочка отделалась ушибами, а мальчику потребовалась госпитализация. У него диагностирован перелом позвонка.

Без электроснабжения временно остались 70 тыс. жителей области, однако неполадки быстро устранили, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее мы сообщили о том, что фура врезалась в стоящий грузовик на трассе М-10 в Ленобласти.

Фото: Piter.TV