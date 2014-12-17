Фура врезалась в стоящий грузовик на трассе М-10 в Ленобласти

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила в Ленинградскую областную клиническую больницу одного пострадавшего.

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовиков на федеральной трассе М-10 "Россия", проходящей через Тосненский район Ленинградской области, пострадал один человек.

По информации от представителей пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", инцидент произошёл около четырёх часов тридцати минут утра на шестьсот шестнадцатом километре автодороги. По неустановленным причинам водитель фуры допустил столкновение со стоящим на трассе грузовым автомобилем. От сильного удара кабина первой машины превратилась в искорёженный кусок металла.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила в Ленинградскую областную клиническую больницу одного пострадавшего. Детали о характере полученных им травм и текущем состоянии пока не раскрываются.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"