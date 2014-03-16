  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург запретили ввоз 24 тонн апельсинов
Сегодня, 10:28
74
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург запретили ввоз 24 тонн апельсинов

0 0

В ходе досмотра были обнаружены живые и мертвые личинки. Лабораторная экспертиза установила, что личинки принадлежат натальской плодовой мухе. 

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный контроль партии апельсинов общим весом 24,6 тонн. Цитрусовые фрукты поступили морским транспортом из ЮАР и следовали в адрес компании Санкт-Петербурга.

В ходе досмотра были обнаружены живые и мертвые личинки. Лабораторная экспертиза установила, что личинки принадлежат натальской плодовой мухе. 

Ввоз 24,6 тонн апельсинов на территорию Российской Федерации запрещён.

Ранее в Петербург из Турции привезли 2,1 тысячи тонн цитрусовых.

Фото: pxhere.com

Теги: апельсины, россельхознадзор
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии