В Петербург запретили ввоз 24 тонн апельсинов

В ходе досмотра были обнаружены живые и мертвые личинки. Лабораторная экспертиза установила, что личинки принадлежат натальской плодовой мухе.

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный контроль партии апельсинов общим весом 24,6 тонн. Цитрусовые фрукты поступили морским транспортом из ЮАР и следовали в адрес компании Санкт-Петербурга.

В ходе досмотра были обнаружены живые и мертвые личинки. Лабораторная экспертиза установила, что личинки принадлежат натальской плодовой мухе.

Ввоз 24,6 тонн апельсинов на территорию Российской Федерации запрещён.

Ранее в Петербург из Турции привезли 2,1 тысячи тонн цитрусовых.

Фото: pxhere.com