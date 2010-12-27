Управление МЧС России по Ленобласти напоминает правила безопасности при походе в лес

Почти ежедневно в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступают сообщения от заблудившихся или от их родных и близких.

С улучшением погоды, все больше людей в Ленинградской области отправляются в лес за грибами и ягодами. Но многие любители погулять с корзинкой по лесу совершенно забывают об элементарных правилах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Наиболее часто пренебрегают советами спасателей пожилые люди, которые якобы знают лес как свои пять пальцев. Чтобы спасатели смогли быстрее вас найти и вы смогли переждать это время, нужно:

1. Обязательно брать мобильный телефон. Он позволяет максимально быстро связаться с экстренными службами или родственниками и сообщить о происшествии. Даже если разрядилась батарея, спасатели все равно по нему могут определить круг поисков. Не стоит забывать и про навигатор, которой, есть почти во всех телефонах.

2. Питьевая вода. Большинство людей, вынужденных задержаться в лесу на несколько суток, страдают, в первую очередь, от обезвоживания. Одного литра воды вполне хватит до прихода спасателей.

3. Изофолия - изотермическое спасательное одеяло. В тёплые дни люди мало задумываются о теплой одежде, но к вечеру, сбившись с пути, появляется опасность провести холодную ночь в лесу. Гениальное изобретение учёных – изотермическое одеяло весит около 50 грамм и не занимает много места. Позволяет согреться даже в мокрой одежде.

4. Сигнальный жилет. Большинство грибников не надевают яркую одежду, чтобы не испачкать ее, а зря, ведь так будет проще всего найти пропавшего в лесу. Но если все-таки яркую одежду жалко, то можно надеть сигнальный жилет со светоотражающими полосками. В нем спасатели могут найти вас даже ночью.

5. Средства для разведения костра. Зажигалку или спички для разведения костра брать с собой просто необходимо.

6. Еда. Теоретически, человек может просуществовать без еды несколько дней, но, для поддержания сил можно взять с собой хотя бы шоколад.

7. Лекарства. Здесь всё индивидуально. Но взять обезболивающие и обеззаращивающие средства все же стоит.

Большую часть предметов можно положить в небольшой рюкзак или разложить по карманам. МЧС считает, что ни в коем случае нельзя сожалеть, если просто пришлось проносить свой запас по лесу, ведь в экстренной ситуации этот груз поможет спасти здоровье, а, возможно, и жизнь.

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