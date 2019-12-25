Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге помогла брошенному ребенку найти новую семью

Биологические родители отказались от ребенка.

Молодая мать оставила своего ребенка прабабушке. Пожилая женщина обратилась в органы опеки, с просьбой найти малышу новую семью. Это удалось сделать сделать с помощью Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Жительница Северной столицы осталась с маленьким ребенком на руках. Девушка не была готова стать матерью и ухаживать за сыном, поэтому передала ее своей пожилой родственницы, у которой стремительно падало зрение. Вера Степановна не хотела потерять связь с ребенком, но хотела найти ему новую семью.

Специалисты постарались вернуть родную маму, но ни она, ни биологический отец не изменили своего решения. Для ребенка подобрали замещающую семью, которая разрешает ему видеться с прабабушкой. Мальчика усыновили.

Прошло полгода. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что у этой истории счастливый конец. Мальчик усыновлен и живет в семье, где окружен теплом и заботой. Вера Степановна уверена и спокойна за судьбу правнука, с которым она регулярно общается и даже иногда нянчится. Она искренне благодарна за высокий профессионализм и участие специалистов органа опеки и попечительства, а также Уполномоченного по правам ребенка, благодаря которым ее правнук не только обрел замечательную новую семью, но и сохранил старую.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мать мальчиков, освобожденных из отцовского плена в Колпино, хочет увезти их в Архангельск.

Фото: pixabay.com