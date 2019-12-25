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Уполномоченный по правам человека в Ленобласти проведет горячую линию с жителями региона
Сегодня, 14:15
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Уполномоченный по правам человека в Ленобласти проведет горячую линию с жителями региона

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Сергей Шабанов постарается помочь ленинградцам, которые не нашли, к кому обратиться.

24 июня уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов пообщается с жителями региона на прямой линии, которая пройдет с 10 до 14 часов. Омбудсмен ответит на вопросы ленинградцев, посвященные трудностям взаимодействия с органами власти. 

Горячая линия получила название "Я звонил, но не нашел никого, кто мог бы мне помочь...". Будут приниматься жалобы на работу исполнительных органов государственной власти, на структуры местного самоуправления, на отсутствие или труднодоступность контактных данных различных ведомств и сотрудников. Организаторы горячей линии обещают помочь найти ответы на интересующие вопросы и получить квалифицированную консультацию. 

Все желающие пообщаться с ленинградским омбудсменом смогут позвонить по телефону 8-812-916-50-63. 

Ранее Сергей Шабанов проводил "горячую линию" для пожилых людей в рамках "Правового марафона для пенсионеров".

Фото: Pixabay

Теги: горячая линия, не могу дозвониться, омбудсмен 47, подать жалобу, помощь населению, прямая линия, сергей шабанов, уполномоченный по правам человека в ленинградской области
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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