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Упавший с высоты более 2,5 метров мужчина сбежал из больницы после осмотра
Сегодня, 10:39
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Упавший с высоты более 2,5 метров мужчина сбежал из больницы после осмотра

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Мужчина лежал в больнице с закрытым переломом теменной и височной кости.

В среду, 1 декабря, Piter.tv стало известно, что 29 ноября в 14:15 в одну из городских больниц Петербурга доставили 53-летнего мужчину. 

Осмотрев жителя Ленобласти, выяснилось, что пострадавший упал с высоты более 2,5 метров по месту жительства в поселке Песочный еще 26 ноября. Врачи зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, а также закрытый перелом теменной и височной кости. Мужчина находился в состоянии средней тяжести, однако после осмотра самовольно покинул больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: падение с высоты, петербург, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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