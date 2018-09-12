Рухнувшее дерево перегородило путь в Александро-Невскую лавру

Никто не пострадал.

Во вторник, 7 июля, днем на Лаврский мост упало одно из деревьев, которое росло на территории Александро-Невской лавры. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Дерево перегородило практически весь мост, вокруг собралось много любопытных петербуржцев. Как сообщили в в пресс-службе Александро-Невской лавры, дерево упало на территории города, поэтому убирать его будут городские службы. Никто из людей при падении дерева не пострадал.

Однако, как сообщили "Петербургскому Дневнику" в городском комитете по благоустройству, территория не принадлежит городу.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Колесов)