Упавшая в гипермаркете петербурженка отсудила 600 тысяч за причиненный вред

В торговом зале женщина случайно зацепилась за пластиковую петлю, которая вылезла из стоявшего паллета, и упала.

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск местной жительницы Натальи Суторминой. Женщина требовала с гипермаркета "Окей" 600 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Как выяснилось, 8 марта 2020 года женщина пришла в "Окей" на проспекте Науки. В торговом зале она случайно зацепилась за пластиковую петлю, которая вылезла из стоявшего паллета, и упала. В результате ее с переломом госпитализировали.

Моральный ущерб пострадавшая оценила в 600 тысяч рублей. Также она потребовала почти 35 тысяч рублей на дополнительные расходы.

Суд признал, что работники магазина неверно расставили товар, что повлекло к травме покупательницы. С руководства гипермаркета взыскали 420 тысяч рублей.

Ранее петербуржец подал в суд на пекарню за отказ обслуживать его без маски.

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