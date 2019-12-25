Упавшая в гипермаркете петербурженка отсудила 600 тысяч за причиненный вред

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск местной жительницы Натальи Суторминой. Женщина требовала с гипермаркета "Окей" 600 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Как выяснилось, 8 марта 2020 года женщина пришла в "Окей" на проспекте Науки. В торговом зале она случайно зацепилась за пластиковую петлю, которая вылезла из стоявшего паллета, и упала. В результате ее с переломом госпитализировали.
Моральный ущерб пострадавшая оценила в 600 тысяч рублей. Также она потребовала почти 35 тысяч рублей на дополнительные расходы.
Суд признал, что работники магазина неверно расставили товар, что повлекло к травме покупательницы. С руководства гипермаркета взыскали 420 тысяч рублей.
Ранее петербуржец подал в суд на пекарню за отказ обслуживать его без маски.
Фото: pexels.com
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