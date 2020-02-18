Петербуржец подал в суд на пекарню за отказ обслуживать его без маски

Мужчина хотел получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Красносельский районный суд Петербурга не удовлетворил иск местного жителя к ООО "Булка хлеба" и ООО "Гелен-М". Мужчину возмутил отказ персонала обслуживать его без маски. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 17 октября прошлого года истец попытался приобрести продукцию в одной из пекарен на Ленинском проспекте. Сотрудники заведения отказали ему в обслуживании, так как на нем не было маски. Мужчина оставил запись в жалобной книге и направил владельцам пекарни досудебную претензию. Он считает, что поступок персонала не имел законных оснований.

В итоге петербуржец подал в суд с требованием возместить ему 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 5 тысяч рублей штрафа и 5 тысяч рублей неустойки. Суд отказал в иске, сославшись на то, что в момент инцидента в городе действовало постановление правительства об обязательном ношении средств индивидуальной защиты.

Петербуржец не согласен с решением суда и планирует подать апелляцию.

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