Упавшая с крыши налоговой льдина повредила четыре машины на Большом Сампсониевском

У двух автомобилей остались серьезные вмятины, два других лишились задних стекол.

Вечером 10 февраля в Выборгском районе Петербурга произошло ЧП. По словам жителей города, с крыши налоговой инспекции на Большом Сампсониевском проспекте, 73, упала глыба льда внушительных размеров. В сети появилась фотография с места происшествия.

"Вот и платите теперь за налоги", - иронично прокомментировал новость один из петербуржцев.

На снимке видно, что глыба льда оставила значительные вмятины на двух машинах. Двум другим "повезло" еще меньше – они лишились задних стекол.

Стоит отметить, что в последнее время подобные сообщения от автовладельцев поступают на регулярной основе. К слову, только за одну ночь с 8 на 9 февраля в городе на Неве от ледяных глыб пострадали десятки машин. С каждым днем эта цифра только растет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург