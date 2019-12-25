Упавшая магазинная вывеска убила собаку и едва не задела девушку

Конструкция весила около ста килограмм.

Жуткая история случилась в Мурино 12 марта около 10 утра. 25-летняя петербурженка прогуливалась со своей собакой по кличке Ена и зашла в магазин на Оборонной улице, 2 корпус 1, литера А. Не успев пройти и десятка метров, сверху на девушку и собаку с крыши упала металлическая рекламная конструкция, весом около ста килограмм.

Весь удар пришелся на Ену, едва не задев хозяйку собаки. Ена не успела среагировать, вывеска проломила череп. Прохожий помог девушке довезти собаку до ветеринарной клиники, но прогноз врача был неутешительный. Ену было решено усыпить, чтобы не доставлять мучений.

Вернувшись на место происшествия, девушка решила узнать контакты руководства, однако замдиректора магазина отправила убитую горем хозяйку в полицию.

Кто будет отвечать за халатность и смерть собаки, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что двое неизвестных ограбили магазин и сломали нос товароведу в Петербурге.

Фото: "Вконтакте" / "Девяткино LIVE | Мурино".