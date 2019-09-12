Universal Pictures снимет новую молодежную сагу о вампирах

По прогнозам экспертов, эта кинофраншиза станет не менее популярной, чем "Сумерки".

Киностудия Universal Pictures приобрела права на экранизацию романа американской писательницы Трейси Вольф "Жажда". Эта будет новая молодежная сага о вампирах, которая, по прогнозам экспертов, станет не менее популярной, чем "Сумерки".

Роман Трейси Вольф "Жажда" был издан 7 апреля. История повествует о необычной школе-интернате, в которой учатся ведьмы, вампиры и другая нечисть. В центре сюжета несколько враждующих кланов и главная героиня, влюбленная в вампира.

Курировать новый проект будет исполнительный директор по производству Universal Pictures Джиун Манфорд, которая ранее работала над фильмами "Та еще парочка" и "Простая просьба". Имя режиссера пока держится в секрете.

Трейси Вольф является автором 64 романов, которые стали бестселлерами в США. Писательница также издается под псевдонимами Тесса Адамс и Трейси Дибс. Ее основные жанры – молодежный, мистический и эротический романы.

Фото: кадр из фильма "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1"