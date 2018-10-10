Розовый бриллиант "Призрак Розы" из России оценили в 65 миллионов долларов

Торги планируется провести в ноябре 2019 года.

Российская компания "Алроса" планирует продать розовый бриллиант "Призрак Розы" весом 14,83 карат за 65 миллионов долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Евгению Козенко.

Торги планируется провести в ноябре 2019 года. В российской компании не назвали цену, за которую хотели продать алмаз, но председатель правления Fancy Color Research Foundation Эдем Рачминов заявил, что стоимость может достигать 65 миллионов долларов. Это будет одна из самых больших цен за бриллиант в истории. В 2017 году бриллиант "Розовая звезда" был продан за 71 миллион долларов.

Бриллиант "Призрак Розы" был создан из алмаза, который добыли в Якутии в 2017 году.

Фото: spiritofrose.alrosa.ru