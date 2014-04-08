Уникальная архитектура: в Московском районе достроили школу на 1150 мест

Школа имеет нестандартный архитектурный облик.

В Санкт-Петербурге завершено строительство крупной школы в Московском районе. Образовательное учреждение рассчитано на 1150 учеников и получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание расположено на улице Кубинская, дом 78, строение 1. Учебное заведение закрепят за школой № 537 Московского района. Фасады школы выполнили в стиле, созвучном с соседними жилыми комплексами. Узнаваемость зданию придает акцент над главным входом со стороны Кубинской улицы, который выполнен из перфорированных фасадных кассет.

Учебные кабинеты отличаются большими окнами и дополнительными световыми проемами. В классах есть интерактивные панели и информационные зоны. На каждом этаже предусмотрена рекреационная зона, где можно поставить столы для настольного тенниса или игровое оборудование для учеников младших классов.

Также оборудованы два спортивных зала, большой и малый бассейны, профессиональный скалодром и соляная комната. В актовом зале будет современное оборудование для кинопоказов и театральных постановок. Помещения начальной школы выделены в отдельный блок, где установлены лифты.

На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки, стадион с футбольным полем, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки.

Новая школа станет современным образовательным центром Московского района, в котором учащиеся получат комфортные условия для учебы.

Фото: портал "Строительный Петербург"