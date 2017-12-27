Уникальный плачущий ребенок из Краснодара умилил соцсети

Ребенок горько плачет из-за начала каникул.

В социальных сетях отец маленького мальчика из Краснодара разместил видео, которое снял на днях.

На данном видео папа поздравляет ребенка с началом каникул, а у ребенка вместо радости горькие слезы. Маленький школьник говорит, что хочет завтра в школу и будет скучать по своей учительнице Марине Ашотовне. Под видео взрослые люди умиляются на ребенка и хотят своих детей отправить учиться именно к Марине Ашотовне.

теперь тоже хочу отдать детей Марине Ашотовне!)))

Марина Ашотовна - богиня школы! Я тоже хочу к ней!!

Теперь и я хочу к Марине Ашотовне!

А что там у вас Марина Ашотовна делает с детьми? Она фея?))

А кто последний к Марине Ашотовне? За кем буду?

Видео набирает популярность в интернете и разлетается по соцсетям.

Видео: Facebook/ Андрей Трегубов