Уникальный плачущий ребенок из Краснодара умилил соцсети

В социальных сетях отец маленького мальчика из Краснодара разместил видео, которое снял на днях.
На данном видео папа поздравляет ребенка с началом каникул, а у ребенка вместо радости горькие слезы. Маленький школьник говорит, что хочет завтра в школу и будет скучать по своей учительнице Марине Ашотовне. Под видео взрослые люди умиляются на ребенка и хотят своих детей отправить учиться именно к Марине Ашотовне.
теперь тоже хочу отдать детей Марине Ашотовне!)))
Марина Ашотовна - богиня школы! Я тоже хочу к ней!!
Теперь и я хочу к Марине Ашотовне!
А что там у вас Марина Ашотовна делает с детьми? Она фея?))
А кто последний к Марине Ашотовне? За кем буду?
Видео набирает популярность в интернете и разлетается по соцсетям.
Видео: Facebook/ Андрей Трегубов