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MShaffter
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Уникальный плачущий ребенок из Краснодара умилил соцсети

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Ребенок горько плачет из-за начала каникул.

В социальных сетях отец маленького мальчика из Краснодара разместил видео, которое снял на днях. 

На данном видео папа поздравляет ребенка с началом каникул, а у ребенка вместо радости горькие слезы. Маленький школьник говорит, что хочет завтра в школу и будет скучать по своей учительнице Марине Ашотовне. Под видео взрослые люди умиляются на ребенка и хотят своих детей отправить учиться именно к Марине Ашотовне. 

 теперь тоже хочу отдать детей Марине Ашотовне!)))

Марина Ашотовна - богиня школы! Я тоже хочу к ней!!

Теперь и я хочу к Марине Ашотовне!

А что там у вас Марина Ашотовна делает с детьми? Она фея?))

А кто последний к Марине Ашотовне? За кем буду? 

Видео набирает популярность в интернете и разлетается по соцсетям.

 

Видео: Facebook/ Андрей Трегубов

 

Теги: забавное видео , каникулы , краснодар , новости регионов , соцсети
Категории: Новости России Лента новостей Общество

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